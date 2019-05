CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAL'Italia ha bisogno dell'Europa, è da «irresponsabili» pensare di uscire dall'Ue, anche se su alcuni temi serve un'inversione di tendenza, a partire dai flussi migratori: «Accoglienza diffusa, ma in tutto il territorio europeo». Quanto all'Italia, le liti governative non fanno bene al Paese: «Non si può vivere in costante campagna elettorale». Così Sergio Giordani, il sindaco civico di Padova sostenuto da un'alleanza di centrosinistra che continua a ribadire di non voler legarsi ad alcun partito. E che, nella palude in cui...