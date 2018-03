L'INTERVISTA Ha debuttato ieri in orario il nuovo treno Frecciarossa Genova-Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAHa debuttato ieri in orario il nuovo treno Frecciarossa Genova-Venezia via Milano (fermate a Brescia, Verona, Vicenza, Padova) che si aggiunge ai 44 che collegano la laguna col capoluogo lombardo. Non è l'unica novità di Trenitalia per il Nordest. Nuove corse sono in arrivo a giugno con l'orario estivo. Dal 25 marzo circoleranno, nei festivi, due nuovi treni, il Venezia-Verona-Mantova (con 24 posti bici) e il Verona-Mestre-Latisana (stessi posti bici). Mentre da lunedì 19 marzo, i pendolari della Schio-Vicenza saliranno su...