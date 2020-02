L'INTERVISTA

Gli svizzeri solitamente sono precisi: almeno quanto i loro orologi, dice un luogo comune. Questa volta vogliono sbalordire: «Entro il 2025 si venderanno soltanto biciclette elettriche e non più quelle normali». Il responso lo ha dato un'indagine di mercato ordinata anni fa dalla più importante azienda svizzera.

Fine della bicicletta da corsa? Forse no, la previsione sembra prematura, ma certo l'incremento di vendita della bici elettrica fa pensare. Perfino i turisti delle due ruote sembrano preferire la pedalata assistita. La bici muscolare la lasciano agli sportivi.

Fortunatamente nel Veneto c'è un movimento ciclistico imponente, può contare su quasi 13 mila atleti tesserati e su 453 società; anche se quella che un tempo, dopo il calcio, era la federazione sportiva più forte, oggi è scivolata dietro a judo e golf. Questa è terra di pianure e salite, di argini di corsi d'acqua che accompagnano al mare. Sembra nata per il turismo legato alle due ruote. C'è un'azienda che fattura 18 milioni di euro l'anno portando la gente in giro in bicicletta. Cinquanta dipendenti, il doppio da aprile a ottobre: rigorosamente vanno tutti in bici.

Con 2000 biciclette muscolari e 300 a pedalata assistita, Pier Paolo Romio, 55 anni, vicentino ha creato due marchi, Girolibero e Zeppelin: mette in fila indiana per le strade venete 10 mila turisti stranieri e per le strade europee e asiatiche 10 mila turisti italiani. Conta anche su grosse imbarcazioni, hotel galleggianti che si muovono tra la Francia del Sud e i grandi fiumi italiani, fino al Delta del Po.

Romio è un perito elettrotecnico che si è laureato a Padova in relazioni internazionali, poi ha lasciato l'insegnamento del Diritto e ha cambiato completamente vita.

Come è arrivato alla bicicletta?

«Vengo da una famiglia di commercianti, papà comprava e rivendeva formaggio Grana e Parmigiano. Da bambino mi sono sempre dato da fare: con chiodi e martello mi costruivo l'aereo a pedali col quale sognavo di volare. Mi sono fatto tutte le unghie nere a martellate. Da adolescente sono stato un viaggiatore anomalo, con gli amici di Camisano Vicentino si viaggiava in autostop, ci si trovava e si decideva di andare a fare Capodanno a Parigi. Ho fatto un conto: mezzo milione di chilometri in autostop. Dopo aver insegnato per un paio d'anni Diritto, mi sono trovato quasi per caso a fare l'agente di commercio in Germania nelle gelaterie e nei ristoranti italiani. Fare innovazione in Italia non è difficile, basta copiare quello che vedi fare bene all'estero. Allora a metà degli anni '90 andavano forte i negozi Kebab e le agenzie specializzate in turismo attivo, ho scelto l'ultima».

Insomma, la bici non era la passione principale

«Proprio no. Da ragazzo la grande passione era il teatro, abbiamo messo su un gruppo e abbiamo fatto spettacoli in giro, anche in Francia. Recitavamo in dialetto veneto il gruppo si chiamava Homo Ridens, ci eravamo ispirati ai Gufi. Abbiamo pure vinto qualcosa, mia madre ha conservato tutti i ritagli, soprattutto quello del premio per il miglior attore a Casablanca in un festival studentesco. La bicicletta non è mai stata la mia passione, l'ho sempre vista come un mezzo utile. La bici del nonno mi serviva a Padova per spostarmi dalla stazione all'università, è rimasta per cinque anni incatenata alla stazione! Con la stessa bicicletta sono andato in Toscana a fare due anni di servizio civile, lavoravo per la Croce Rossa a Montevarchi. Tornavo a casa in autostop».

Quando le due ruote sono diventate il cuore degli affari?

«Nel 1998 con un gruppo di amici abbiamo messo a fuoco l'idea più ampia: vacanze diverse. All'inizio erano a piedi e in barca a vela, poi la bici è diventata il centro dell'impresa. Viaggiando molto e curiosando mi è venuto questo concetto di bici e barca: nel 2009 le prime stagioni sono sempre piene e questo ci ha dato coraggio. La Banca Etica di Padova ha creduto nel nostro progetto un po' visionario e ci ha aiutato molto a costruire la seconda barca. L'investimento più rischioso, da non dormirci la notte, è stato comprare le prime 24 biciclette nel 1998, una decina di milioni di lire: le trasportavamo col carrello del gruppo teatrale che serviva anche per dormirci la notte. Della bici mi affascina il mezzo meccanico, ho una grande curiosità, sono maniaco del dettaglio. In Germania in una fabbrica di arredamenti per uffici una volta ho letto una frase che non ho dimenticato: Il dettaglio non è il dettaglio, il dettaglio è il prodotto. Poi abbiamo tutto arancione in onore al paradiso delle biciclette, l'Olanda. C'è un legame forte, la nostra prima barca si chiama Vita pugna, la vita è una battaglia, l'abbiamo presa in Olanda e ha navigato fino a Mantova, passando dal Reno, dal Danubio, dal Mar Nero, per risalire il Mediterraneo e l'Adriatico ed entrare nelle acque interne del Po. Ora stiamo costruendo una nuova barca a misura di una via navigabile in abbandono che va da Venezia a Grado, dalla laguna veneziana a quella di Marano. Una volta qui c'erano le osterie navigabili dove si parlavano anche 40 dialetti, erano i crocevia della cultura e della civiltà. Camionisti dell'acqua, tutto finito con le camionabili negli anni '60».

Dicono che avete un testimonial speciale per testare le piste?

«Quest'anno aggiungeremo sempre nuove destinazioni alla programmazione: come andare da Parigi a Londra in bicicletta, in sette giorni, la Manica in nave, quattro giorni a pedalare in Francia e due fino a Londra. È un percorso che agli italiani piace molto. Ma prima di ogni percorso abbiamo chi lo testa, è mia madre Carmen. Il viaggio Parigi-Londra l'ha fatto in bici elettrica, anche se nelle foto per le amiche si faceva vedere sulla bici normale. Uso spesso mia madre come cliente tipo, è lei che saggia l'importanza dell'asfalto nel percorso cicloturistico. Nel Nord Europa le piste ciclabili sono tutte asfaltate».

È difficile l'Italia per i cicloturisti?

«Per lo straniero il percorso principe è la Bolzano-Venezia, la prima parte straordinaria nella vallata dell'Adige su piste ciclabili attrezzate, in barca sul Lago di Garda, poi su strade a basso traffico e piste ciclabili creando un percorso lineare. Da Verona a Vicenza si fa un tratto dei Colli Berici che crea qualche problema a chi non è abituato alle salite, ma oggi la bici elettrica dà una mano. Da Vicenza a Venezia ci sono piste ciclabili a basso traffico, da Vicenza a Padova la ciclabile del Bacchiglione. Poi da Padova a Venezia la Riviera del Brenta, meglio di domenica, negli altri giorni il troppo traffico fa passare il piacere della bicicletta. Aspettiamo che in Italia la situazione migliori, anche per il ciclista normale la strada è difficile, ci vuole una legge adatta che tuteli nei sorpassi».

Con migliaia di biciclette sarà un grande tifoso del ciclismo?

«Non tanto, mi vergogno. Sono cinque anni che curiamo un settore di bici da corsa, è evidente che per seguire questo tipo di turismo in bici da corsa ci vuole gente che parla quella lingua: rapporti, salite Abbiamo un ex grande professionista Andrea Ferrigato e accanto anche una campionessa del mondo, Alessandra Capellotto. Un anno fa con Francesco Moser, la Capellotto ha fatto fare il Grappa a uno degli uomini più ricchi del mondo, mister Waimart, quello della più grande catena di supermercati americani. Ma il nostro target resta mia mamma, non Moser. Seguiamo il Tour e il Giro, Ferrigato ha fatto la Vuelta con un gruppo di venti turisti colombiani. C'è tanta passione, ecco perché penso che questa volta gli svizzeri la previsione l'hanno sbagliata!».

Edoardo Pittalis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA