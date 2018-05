L'intervista Bruno Cherchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'infiltrazione delle mafie? «È il fenomeno più pericoloso e in passato è stato sottovalutato». Il rischio terrorismo? «Va combattuto dalle forze dell'ordine tornando ad indagare sul territorio». La micro-criminalità? «Nessuna emergenza: l'aumento di furti e spaccio va affrontato anche attraverso iniziative sociali, non ci si può affidare solo alla repressione».Ad un anno dal suo insediamento in laguna, il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, accetta di parlare per la prima volta a tutto campo sui temi della sicurezza e della...