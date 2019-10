«L'integrazione non è a senso unico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA «La scuola serve per favorire un'integrazione a 360 gradi. La vera integrazione però non è a senso unico, e la mensa scolastica fa parte di questo processo. È anch'essa una modalità didattica all'interno del più vasto programma scolastico ed è uno sforzo importante anche sotto l'aspetto dell'educazione e dell'integrazione. Richieste come quelle avanzate dai genitori bengalesi di Mestre sono l'esatto contrario». Così l'assessore veneto all'istruzione, Elena Donazzan, interviene sulla vicenda di due genitori bengalesi di...