CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INQUINAMENTOVENEZIA Ora che il procedimento penale è incardinato davanti al Tribunale di Vicenza, la Regione non intende più lasciar correre alcuna dichiarazione sul caso Pfas, nuova o vecchia che sia. Rientra in questa strategia comunicativa la replica, affidata ieri al commissario delegato Nicola Dell'Acqua, alla ripubblicazione di una notizia risalente allo scorso 31 gennaio, quando in commissione bicamerale Ecomafie il ministro Sergio Costa aveva riferito la quantificazione del danno ambientale causato dal maxi-inquinamento in Veneto:...