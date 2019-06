L'INNOVAZIONE VENEZIA Può viaggiare a velocità normale e non deve seguire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INNOVAZIONEVENEZIA Può viaggiare a velocità normale e non deve seguire per forza il percorso dei tubi. Le basta navigare lungo i canali sotto cui sono sepolte le condotte del gas per individuare le perdite e intervenire. Rendendo tutto dannatamente più facile. È la nuova barca di Italgas attiva dall'inizio della primavera in laguna e tra i canali di Venezia. Per individuare le fughe di gas nella città d'acqua infatti l'imbarcazione dispone di due Gps satellitari che permettono di rilevare in maniera molto efficace la posizione del...