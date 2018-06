L'Inno del Veneto? Non ha i numeri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA L'Inno veneto rischia di non avere i voti in consiglio regionale. L'approvazione dello statuto - con gli adeguamenti tecnici e l'approvazione dell'emendamento proposto dall'indipendentista Antonio Guadagnini di prevedere accanto ai simboli della Regione (il gonfalone, la fascia) anche l'Inno - dovrebbe essere calendarizzato per la seduta del 19 giugno o, al più tardi, per quella del 26. Il punto è che per alcuni provvedimenti normativi - come appunto lo statuto, ma anche il regolamento e la legge elettorale - serve la...