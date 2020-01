L'INIZIATIVA

VENEZIA Un patto con l'Unione Europea per realizzare a Venezia il Centro internazionale per la ricerca sui cambiamenti climatici, in appoggio a quanto deciso dal governo italiano nell'ultima legge di Bilancio. La volontà di istituire nel centro storico la sede di questa struttura è stata formalizzata dall'esecutivo giallorosso a fine dicembre stabilendo anche uno stanziamento di mezzo milione di euro l'anno, ma il coinvolgimento della Ue appare evidentemente strategico proprio per un riconoscimento dello status mondiale della stessa. Che le condizioni siano oggi favorevoli lo testimoniano del resto una serie di prese di posizione arrivate in questi giorni dai massimi vertici dell'Unione Europea: a proposito dell'acqua alta la presidente Ue Ursula von der Leyen ha dichiarato che «Venezia è un chiaro esempio su come l'intensità a la frequenza di fenomeni estremi stiano aumentando, è il sintomo di una tragedia che è solo all'inizio». E il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans, chiamato a essere il regista del piano ribattezzato Green Deal per dimezzare le emissioni di Co2 in Europa entro il 2030, ha spiegato: «Non so se sarà il Green Deal da solo a salvare Venezia, ma sono certo che senza di esso un grande patrimonio dell'umanità andrà perduto. Se non limitiamo l'aumento delle temperature frenando l'innalzamento del mare non vedo possibilità».

EMERGENZA MONDIALE

Venezia, dunque, specchio dell'emergenza connessa al cambiamento climatico, icona mondiale dopo il disastro del 12 novembre di quel che potrebbe accadere (e in parte sta già accadendo) sottovalutandone le conseguenze. Ecco perché si lavora su due piani: da un lato per dare rapida attuazione a quanto deciso dal governo italiano, dall'altro perché il Centro di Venezia sia espressione di un sentire veramente europeo. «Dopo lo stanziamento in legge di Bilancio - spiega Nicola Pellicani, deputato Pd che aveva avviato l'iter per portare in laguna il Centro - non siamo rimasti fermi, consapevoli del fatto che oggi c'è un'attenzione diversa al tema e alla questione della salvaguardia di Venezia. Grazie all'intervento del nostro ministero degli Esteri andremo a incontrare proprio Timmermans, che come guida del Grean Deal avrà un ruolo chiave, ma anche il presidente del Consiglio europeo David Sassoli e il commissario Paolo Gentiloni. Non si tratta solo di avere un cofinanziamento europeo ma prima di tutto un riconoscimento di quel che l'Italia vuole fare a Venezia».

LA PRESENTAZIONE

E in questa ottica il Centro sarà ufficialmente presentato nel giugno prossimo anche alle Nazioni Unite, nell'ambito di una sessione dedicata alle città costiere e al tema dell'impatto dell'innalzamento dei mari.

Intanto però sul fronte interno ci si muove a tappe forzate per arrivare in tempi rapidi ai primi atti concreti. «Il primo obiettivo è di istituire un comitato promotore, molto operativo, per stabilire statuto e regolamento, e servirà un provvedimento ad hoc del Governo. È stata già coinvolta la comunità scientifica veneziana che sul tema ha una storia e una autorevolezza riconosciute per dire la sua: dal Centro maree a Thetis, dalle università Ca' Foscari e Iuav al Corila qui si sono sviluppate negli anni competenze fondamentali su diversi aspetti relativi alla questione dei cambiamenti climatici proprio in ragione di quel che è la specificità della città e della laguna e della sua connessa fragilità».

Il dibattito su dove insediare la struttura seguirà (le possibili localizzazioni a Venezia non mancano, a cominciare dall'Arsenale) ma prima ancora l'attenzione sarà rivolta a rendere partecipe e protagonista del progetto anche la comunità scientifica internazionale. Il Centro per la ricerca sui cambiamenti climatici di Venezia secondo l'impostazione che ha portato il Governo a farlo nascere dovrà certamente studiare come sta cambiando il clima, per avere un quadro attendibile di quello che potrà succedere tra 50 o 100 anni, ma anche concentrarsi sulle politiche da adottare per scongiurare il peggio.

«A tutti - conclude Pellicani - sono chiare le ragioni per le quali una struttura del genere deve nascere a Venezia: qui il tema della salvaguardia nell'innovazione è questione di sopravvivenza, e non solo delle aree monumentali ma della laguna nel suo complesso e di una città che va tutelata nella sua essenza di realtà urbana».

Tiziano Graziottin

