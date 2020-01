L'INIZIATIVA

VENEZIA Ferrovie più vicine a chi viaggia in Veneto. Trenitalia lancia infatti la conciliazione paritetica nel trasporto regionale, una procedura semplificata e gratuita che eviterà il ricorso a vertenze legali per le piccole controversie. Si tratta di un sistema già adottato per Frecce e Intercity, estesa dal 2020 sul trasporto locale.

La novità è frutto di un'intesa raggiunta a livello nazionale fra Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle persone con disabilità. Obiettivo rendere operativo il procedimento nelle diverse Regioni entro i primi mesi del 2020, attraverso incontri con le amministrazioni regionali e le rappresentanze locali dei consumatori e dei pendolari. Quindi l'intesa non è ancora ma secondo fonti istituzionali dovrebbe decollare poche settimane.

Questo strumento di conciliazione extragiudiziale sarà adottato da Trenitalia per i clienti del Veneto che riterranno di non aver trovato adeguata soddisfazione al proprio reclamo o a una richiesta di indennizzo, e potranno così farsi rappresentare da un'associazione di consumatori per cercare una mediazione con l'azienda che soddisfi la loro richiesta.

LUNGA PERCORRENZA

Introdotto nel 2009 nel comparto dei treni a lunga percorrenza e giudicato una delle migliori pratiche a livello europeo, l'istituto della conciliazione paritetica di Trenitalia ha visto crescere in maniera esponenziale (+ 15% medio all'anno) il numero di domande presentate e ammesse e ha raggiunto nel 2018 un 95% di esiti positivi, con l'accettazione delle proposte formulate dalla commissione di conciliazione. I tempi di risoluzione delle controversie si attestano a 38 giorni dalla presentazione della domanda.

In Veneto nel 2019 si sono registrate 4232 richieste di rimborso (ritardi, cancellazioni, scioperi), 5315 reclami (che riguarda tutto, per esempio il bagno chiuso) e 14 ricorsi al Giudice di Pace. In tutto 9561 casi, pari allo 0,017% dei circa 55 milioni di viaggi che si svolgono annualmente entro i confini regionali, 150mila al giorno, 180mila se si tiene conto di quelli che si svolgono anche in altre regioni come Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

In Friuli Venezia Giulia, nel 2019 si sono registrate 1375 richieste di rimborso, 556 reclami e 2 ricorsi al Giudice di Pace. In tutto 1933 casi, pari allo 0,02% dei circa 7,3 milioni di viaggi che si svolgono annualmente entro i confini regionali.

Ma quando possono essere richiesti i rimborsi a Trenitalia? Per esempio quando la partenza del treno è ritardata di un almeno un'ora o il ritardo all'arrivo sia superiore a un'ora oppure in caso di sciopero del personale delle Ferrovie dello Stato Italiane (dalla dichiarazione dello sciopero stesso ed entro le 24 ore lavorative successive al termine). Per ulteriori informazioni https://www.trenitalia.com/it/informazioni/la_guida_del_viaggiatore/i_rimborsi.html

Il nuovo contratto di servizio tra Regione Veneto e Fs è stato firmato nel gennaio del 2018 e definisce le caratteristiche principali dell'offerta ferroviaria regionale puntando a incrementare la qualità dei servizi destinati ai pendolari. Del valore di 4.546 milioni di euro - comprensivo di corrispettivi e ricavi da mercato - definisce anche un investimento in autofinanziamento di più di un miliardo di euro, di cui 619 milioni per l'acquisto di 78 nuovi treni Rock e Pop, 250 per manutenzione ciclica, 59 per rinnovo di treni già in circolazione, 60 per impianti di manutenzione, 18,4 per tecnologie e informatica.

Il contratto di servizio ha la durata di 10 anni (+ 5) ed è stato sottoscritto in coerenza con la Normativa Europea 1370, che presuppone per tale durata la presenza di consistenti investimenti. La progressiva entrata in esercizio di nuovi treni continuerà ad abbassare l'età media della flotta regionale. Già nel 2021 sarà ridotta da 16,3 a 6,2 anni. Nel 2026 l'intera flotta veneta sarà stata completamente rinnovata.

CONTRATTO DI SERVIZIO

Il contratto, attraverso una innovativa politica della qualità dei servizi, introduce un ulteriore incremento degli standard di puntualità dei collegamenti, oltre a uno stringente sistema di valutazione delle prestazioni di Trenitalia da parte della Regione. La Regione del Veneto, competente in materia di programmazione e finanziamento del servizio, versa a Trenitalia corrispettivi medi per 148,5 milioni di euro all'anno a fronte di una produzione annuale in aumento, dai 14,6 milioni di treni/km attuali ai 15 nel 2021, per circa 700 treni al giorno. Nel 2017 la valutazione positiva del viaggio nel suo complesso da parte della clientela è aumentata di quasi 10 punti percentuali (90,8%) rispetto al 2013 (81%). Ai vertici nazionali anche la puntualità complessiva, 92,6% che sale al 97,6% se si considerano le sole cause di ritardo imputabili a Trenitalia.

PROROGA

Il Friuli Venezia Giulia invece il contratto di servizio è scaduto da oltre due anni e si è in regime di proroga in attesa di un affidamento di servizio. La Regione autonoma versa a Fs circa 40 milioni all'anno per 150 treni al giorno per 20mila viaggi al giorno.

Maurizio Crema

