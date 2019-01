CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAVENEZIA Da quest'anno ogni 9 ottobre sarà la Giornata in ricordo della tragedia del Vajont. L'ha deciso ieri il Consiglio regionale, approvando all'unanimità il progetto di legge che istituisce anche il riconoscimento Memoria Vajont. Un'iniziativa che punta a «sensibilizzare la comunità regionale e le istituzioni su un disastro ambientale provocato dall'uomo, in quanto l'infrastruttura non avrebbe dovuto essere collocata in quel posto, affinché simili tragedie non abbiano più a ripetersi», ha spiegato il primo firmatario...