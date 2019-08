CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVABELLUNO Metti una sera a cena con... l'onorevole disposto anche a lavare i piatti. Sono già una decina gli inviti arrivati a Luca De Carlo appena diffusa la notizia. Il primo concretizzatosi già ieri sera, come si può vedere nella foto in alto. Il parlamentare cadorino di Fratelli d'Italia ha lanciato infatti A cena con l'onorevole per riavvicinare i cittadini alla politica. Non c'è ferragosto che tenga per l'effervescente parlamentare che ha già sperimentato con successo anche quest'anno A cena con il sindaco. Lui che da...