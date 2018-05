CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INFRASTRUTTURAVENEZIA Il primo tratto della Pedemontana sarà aperto a ottobre. La percorribilità riguarderà solo una decina dei 95 chilometri complessivamente previsti, quelli da Thiene a Breganze in provincia di Vicenza, ma si tratterà comunque di uno spiraglio significativo, per dare ossigeno ad un'area viabilisticamente soffocata dalle carenze infrastrutturali. Questo almeno dicono autorevoli indiscrezioni, in attesa che Regione e Sis rimettano mano al contratto, visto che per consentire l'operazione sarà necessario definire...