L'INFRASTRUTTURA

TREVISO La superstrada Pedemontana è ormai al traguardo. «Sarà conclusa entro il 2020», assicura Luca Zaia. E di seguito sarà immediatamente aperta. A quel punto mancheranno però ancora tre tasselli: il collegamento con l'autostrada A27 tra Spresiano e Villorba, in corrispondenza del capolinea trevigiano; quello con l'A4 all'altezza di Montecchio Maggiore, all'estremità vicentina; la galleria di Malo, sempre nel Vicentino. «Ma la percorrenza assicura Zaia verrà immediatamente garantita. A prescindere dal collegamento con l'autostrada, che è necessario, diventerà da subito la grande tangenziale di tutti questi centri abitati».

IL RACCORDO

L'innesto sull'A27 dovrebbe essere pronto entro giugno-luglio del 2021, quello sull'A4 entro giugno del 2023. «La stragrande maggioranza dell'opera chiude Zaia è conclusa. Gli interventi più importanti, i viadotti, gli attraversamenti dei fiumi e le grandi infrastrutture, non si vedono. Ma ad oggi ci manca solamente di completare i rilevati e le asfaltature. L'emergenza coronavirus non ci ha dato una mano. Gli sfasamenti previsti rispetto alla tabella di marcia, comunque, saranno al massimo di qualche mese, certamente non di anni».

Mauro Favaro

