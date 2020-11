L'INFRASTRUTTURA

BASSANO DEL GRAPPA Ore 12,20, nella sala del centro operativo di controllo si fa silenzio. Davanti ai video Matterino e Claudio Dogliani, presidente e direttore della società concessionaria Sis, ed Elisabetta Pellegrini, direttrice della struttura progetto, tradiscono un filo di emozione. Le immagini mostrano l'apertura dei caselli della tratta Bassano Ovest-Breganze della Pedemontana, che il presidente della Regione Luca Zaia ha battezzato «la superstrada dei veneti». Quindici chilometri che si aggiungono ai 20 già percorribili. Da Bassano si arriva ora a Malo, passando per l'innesto alla Valdastico, in 17 minuti.

TERZA TAPPA

È la terza tappa che la Regione archivia. Mancano ancora 59 chilometri al traguardo, cioè alla conclusione completa dei lavori, iniziati nel 2011, prevista per la prima metà del 2022. Forse a gennaio se tutto filerà liscio. Intanto prossimo appuntamento, in primavera, a Montebelluna. Poi in estate l'apertura di Montecchio-Castelgomberto, quindi il collegamento con Spresiano. La strada non è ancora in discesa, perché il Covid sta creando incertezza e rallentamenti, ma le salite più dure sembrano ormai alle spalle.

«Una infrastruttura moderna che guarda al futuro» l'ha definita Zaia in collegamento video con la centrale operativa, durante una cerimonia informale che ha voluto evitare tagli del nastro e rischi di assembramenti al tempo della pandemia.

«Questa superstrada è all'avanguardia non solo per le soluzioni tecnologiche, ma anche per il basso impatto ambientale - ha sottolineato il governatore -. Grazie alle piantumazioni praticamente attraverserà un bosco (32.845 alberi di specie autoctone ndr). Quelli che inauguriamo oggi sono 15 chilometri strategici anche perché consentiranno di cambiare in meglio le giornate di lavoro di moltissimi veneti. Pensate che in 20-25 minuti si potrà arrivare da Treviso a Bassano, mentre oggi è un'avventura».

LA POLEMICA

È la superstrada dei record. La più grande opera pubblica in corso di realizzazione in Italia (costerà 2 miliardi 258mila euro). Ma i pedaggi hanno sollevato più di una polemica: 2,50 euro la tariffa Bassano-Breganze, 3,50 euro da Bassano allo svincolo dell'A31. «Che sia una infrastruttura attenta all'ambiente è una favola - contesta in serata il consigliere regionale Cristina Guarda (Europa Verde)-. Come fa ad esserlo se in zona naturale protetta, a Cornedo Vicentino, cementifica terreno e argini del Poscola? L'escursione tra gli alberi preferiremmo farla sui sentieri del nostro Altopiano, non di certo pagando 95 km di una superstrada al pari di un volo low cost in aereo: quasi 17 euro per le auto, 28 per un camion».

Spiega l'ingegner Pellegrini: «Il costo è di 0,16 centesimi a chilometro per i mezzi leggeri. Bisogna tenere conto che sono state accolte le istanze del territorio, che ha voluto la superstrada per il 65% in trincea o galleria. La realizzazione di sovrappassi e gallerie, dei 16 caselli con relativi svincoli ha certo inciso sul costo complessivo dell'opera». I tecnici della Regione osservano poi che le tariffe sono in linea con la media della nuove autostrade italiane, che devono ripagare l'investimento iniziale e i costi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria. Il costo unitario a chilometro è leggermente più basso per la A35 Brescia-Bergamo-Milano (0,15) ma la Pedemontana Lombarda arriva ad esempio 0,22 centesimi, il raccordo autostradale della Valle D'Aosta tocca lo 0,28 e la Tangenziale di Napoli costa addirittura 0,38. «Tariffe che si abbattono fortemente quando il costo iniziale di realizzazione viene ammortizzato cioè quando l'investitore rientra della somma investita - sottolineano in Regione-. Da quel momento le tariffe servono a coprire solo i costi di gestione e manutenzione. Ecco perché non si possono fare raffronti tra i pedaggi della Pedemontana e quelli di A4 e A22 dal momento che il costo di costruzione di entrambe è già stato ammortizzato».

Resta qualche interrogativo sul flusso del traffico. Attualmente è di 4500 veicoli al giorno. «Dovrà arrivare a 27mila per raggiungere la quota di 152 milioni che la Regione verserà annualmente al concessionario» dice la direttrice della struttura progetto. Zaia difende questa formula: «Le tariffe vengono incassate dalla Regione che poi paga il concessionario. Per questo invito tutti a utilizzare la Pedemontana che è la superstrada dei veneti. Così speriamo che avanzi qualcosa da investire per la nostra regione».

TABELLA DI MARCIA

Tabella di marcia alla mano resta il nodo del casello di Montecchia: «Col dissequestro della galleria di Malo a metà del prossimo anno potremo completare i lavori - spiega l'ingegner Pellegrini - mentre per il casello non dipende da noi, ma dalla società che gestisce l'austostrada A4 che purtroppo ha avuto ritardi a causa del fallimento della ditta incaricata dei lavori». Sul capitolo idrogeologico (la falda vicina alla carreggiata), intervengono Claudio Dogliani e Giovanni D'Agostino, direttore tecnico della Sis: «Il terreno è molto buono e non necessità di particolari bonifiche. Certo quando si scavano gallerie c'è sempre un fattore imprevedibilità. Si deve procedere col sondaggio del terreno metro dopo metro. Per fortuna i problemi non sono la norma».

Antonio Liviero

