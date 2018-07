L'INFEZIONE ROVIGO La Febbre del Nilo aleggia su tutto il Veneto. Il Polesine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INFEZIONEROVIGO La Febbre del Nilo aleggia su tutto il Veneto. Il Polesine è, come ormai da tempo, la zona più colpita e ieri è stata confermata la positività al West Nile virus di un 70enne di Gaiba, ricoverato all'ospedale di Rovigo in gravissime condizioni. Il quinto caso da fine giugno. Sempre in questi giorni si trova ricoverato nello stesso reparto di malattie infettive di Rovigo un altro paziente, della provincia di Venezia, ma gravitante in Polesine essendo di Cavarzere. La scorsa settimana era stata riscontrata la positività al...