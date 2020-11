L'INDAGINE

VENEZIA Un duplice ammanco. Per un totale di circa mezzo milione di euro. E' il buco con cui sta facendo i conti in queste settimane Actv, l'azienda di trasporto veneziana. La prima vicenda riguarda il mancato versamento dei corrispettivi dei biglietti venduti da parte di edicole di Piazzale Roma: il gestore, impegnato nell'acquisto di una terza edicola, avrebbe trattenuto per sè i corrispettivi delle vendite, accumulando un debito di oltre 400 mila euro. Per i mancati controlli sui flussi finanziari legati a questo ammanco è stata licenziata una funzionaria dell'azienda. L'altra vicenda riguarda invece la bigliettazione cartacea pagata in contanti, il cui flusso è molto più difficile da ricostruire. Se ne sarebbero avvalse strutture ricettive piccole, a conduzione familiare o non dotate di pos, che avrebbero venduto i biglietti ai turisti al loro interno. E un dipendente di Vela, la società deputata alla bigliettazione, sarebbe stato sospeso dal servizio in via cautelativa in attesa che venga accertata la somma di cui si sarebbe appropriato: non sarebbe stato infatti versato il corrispettivo dei biglietti venduti, che veniva riscosso in contanti.

