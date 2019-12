L'INDAGINE

VENEZIA Il rapimento avveniva in Polonia, dove migliaia di uccellini, ancora senza piume, venivano strappati dagli alberi, per lo più nei frutteti, assieme ai loro nidi. Passavano così la frontiera ed arrivavano in Italia, in un allevamento di Sedegliano, in provincia di Udine, dove venivano svezzati, allevati e infine messi illecitamente sul mercato, nel Trevigiano, fino a raggiungere gli acquirenti, per lo più cacciatori ma anche commercianti, allevatori e appassionati di gare canore. È di 18 arresti, con sette ordinanze di custodia cautelare in carcere, il bilancio della maxi operazione anti bracconaggio del Corpo forestale della Provincia di Trento, che ha indagato 48 persone ed eseguito 46 perquisizioni tra Trentino, Lombardia, Veneto, Friuli, Marche, Campania e Toscana. Gli indagati sono accusati a vario titolo di bracconaggio, ricettazione, furto venatorio, riciclaggio, maltrattamenti su animali e detenzione abusiva di armi. A finire in carcere tre trevigiani, Alessandro Lavina, 50enne di Godega di Sant'Urbano e la compagna Zelina Corbonese, 51enne di Conegliano, Maurizio Pasini, 61enne di Vittorio Veneto, Alberto Visintini e la moglie Giuliana Tuttino, entrambi di Sedegliano (Udine), di 58 e 52 anni, Paolo Cincinelli, 58enne di Cesena e Girolamo Pietro Panteghini, 75enne di Brescia. Ai domiciliari Alessio Visintini, 27 (Ud), Alberto Francesco Reniero, 40 (Vi), Ivan Giuseppe Rossato, 41 (Vi), Giuseppe Lino Raimondo, 67 (Ce), Lino Imelli, 75 (Ms), Vasco Corinno Ballati, 76 (Pt), Michele Tonolini, 36 (Bs), Giuseppe Moras, 65 (Pn), Egiziano Ovarelli, 79 (Pu), Gabriele Chiarini, 57 (Bs) e Giuseppe Cremaschini, 68 (Bs).

IL BUSINESS

I nidiacei (uccellini appena nati), venivano procurati al prezzo medio di 26 euro ciascuno, per poi essere rivenduti, una volta allevati, a circa 300 euro. I volatili erano utilizzati prevalentemente come richiami per l'attività venatoria. I traffici avevano due percorsi paralleli. Uno lombardo, con base operativa nella Piana Rotaliana, in Trentino, e uno veneto-friulano, in mano, secondo gli inquirenti, ad Alessandro Lavina e ad Alberto Visintini. L'allevamento era a casa di quest'ultimo, a Sedegliano, dove ogni settimana arrivavano dall'estero migliaia di volatili. Lavinia si occupava di mantenere la rete con i clienti e di organizzare le cessioni, evitando controlli, utilizzando diverse utenze telefoniche, individuando zone di scambio appartate. Per i nidiacei catturati illecitamente all'estero veniva preparata una documentazione specifica. Ad occuparsene era il pordenonese Giuseppe Moras, che forniva anelli e certificati falsi di provenienza, depositati a casa di un altro trevigiano indagato, il 75enne castellano Giuseppe Scremin. Pasini, invece, secondo le accuse, era l'autista di Lavina, l'uomo che in più occasioni avrebbe anche messo a disposizione la propria auto, così come Zelina Corbonese, per il trasporto degli animali. Il 17 novembre 2018 Pasini e Lavina erano stati già intercettati ed arrestati dalla forestale a Villorba, dov'erano stati fermati in auto e trovati in possesso di 16 Tordi Sassello, 51 Merli, 15 Ciuffolotti e alcune Crociere.

I SEQUESTRI

Tra i 48 indagati compaiono i nomi anche di un bellunese, un veneziano e diversi cacciatori vicentini. Nel corso dell'indagine sono stati sequestrati oltre 20mila esemplari, sia vivi che morti. Stando alle stime della Procura di Trento e del Corpo Forestale, il traffico illecito di nidiacei tra Veneto e Lombardia valeva circa 2 milioni di euro. Nel corso delle perquisizioni sono stati posti sotto sequestro anche denaro contante, armi, munizioni e macchinari utilizzati per sofisticare gli anelli identificativi.

Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

