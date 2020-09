L'INCONTRO

VENEZIA Solo due righe, infilate in mezzo a un lungo comunicato, ma sufficienti per mandare un messaggio: il Comitato olimpico internazionale è disponibile a stemperare la polemica con l'Italia. Pare di capire che possa essere letto così il passaggio contenuto nella nota diffusa ieri pomeriggio dal Cio, al termine del primo incontro (in videoconferenza) tra la sua Commissione di coordinamento e il Comitato organizzatore di Milano Cortina 2026: «Una delle pietre miliari elogiate dalla Commissione di coordinamento è stata l'adozione, da parte del Parlamento italiano, di una legge olimpica che detta l'organizzazione e la governance di Milano Cortina 2026». Toni decisamente concilianti, rispetto all'asprezza con cui domenica il presidente Thomas Bach aveva criticato la norma, arrivando ad affermare: «Siamo anche molto preoccupati per la preparazione e l'organizzazione delle Olimpiadi invernali».

EREDITÀ E SOSTENIBILITÀ

Bach ha dato il benvenuto ai partecipanti, fra cui il sindaco cortinese Gianpietro Ghedina (a nome del governatore veneto Luca Zaia è stato letto un intervento). A trarre le conclusioni è stata invece Sari Essayah, numero uno della Commissione: «Il movimento olimpico è unito nel sostenere il Comitato organizzatore affinché realizzi la sua ambizione di offrire un'esperienza irripetibile che lascerà un'eredità per generazioni di italiani». Un lascito che, è stato sottolineato, dovrà essere «sostenibile». Al riguardo è stato evidenziato il ruolo del gruppo di lavoro incaricato di valutare «la sostenibilità e l'eredità della pista di bob e dell'ovale dello speedskating», su cui lo scorso anno erano state espresse preoccupazioni. (a.pe.)

