L'INCONTROVENEZIA Nei primi sette chilometri della Pedemontana, transitabili da giugno, circolano 4.100 veicoli al giorno. Un dato «soddisfacente se letto in rapporto alle caratteristiche della tratta percorribile», ma ancora non indicativo rispetto alle stime preliminari, «poiché il percorso è poco rappresentativo»: per capire insomma come va la superstrada, bisognerà attendere almeno che passi Natale e venga aperto il segmento dall'A31 fino a Malo e il casello di Breganze, e che poi finisca la primavera, quando sarà completato il...