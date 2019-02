L'INCONTRO TREVISO Cercansi candidati. Il Movimento 5 Stelle fatica a trovare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCONTROTREVISO Cercansi candidati. Il Movimento 5 Stelle fatica a trovare persone da inserire nelle liste per le elezioni comunali della prossima primavera in Veneto. Nei municipi di asse con la Lega non se ne parla proprio. «Abbiamo un contratto, nemmeno un'alleanza, a livello nazionale. Stop» mettono in chiaro i vertici. I grillini correranno come sempre da soli, con il proprio simbolo e con i propri candidati sindaco. Ma per rinfoltire le fila ora strizzano l'occhio alla galassia delle formazioni civiche. In alcune zone i pentastellati...