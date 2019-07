CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROPADOVA Luigi Di Maio arriva in Veneto ad incontrare gli attivisti del Movimento 5 Stelle e rassicura che sull'autonomia differenziata una soluzione si troverà. Quale, non lo dice. Scandisce solo - e si becca l'applauso - che quello che c'è scritto nella bozza di intesa non era così evidente nel quesito referendario del 22 ottobre 2017.L'incontro con il vicepremier e capo politico del M5s avviene all'hotel Sheraton a Padova, presenti circa 350 attivisti. «Ci sono tante trattative in corso che riguardano questa terra - dice Di Maio...