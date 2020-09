L'INCIDENTE

VENEZIA Rimbalzo di responsabilità ai fini dei risarcimenti dopo il maxi-scontro, avvenuto nella notte tra sabato e domenica in A4, causato da un cinghiale di quasi due quintali che ha oltrepassato le barriere ed è entrato nella carreggiata in direzione Trieste a due chilometri dallo svincolo di San Stino di Livenza nel Veneziano. Un incidente dal bilancio pesante: cinque le auto coinvolte nel tamponamento a catena e sette le persone ferite, tra queste una 58enne friulana di Pagnacco (Udine) ricoverata in rianimazione. La dinamica, ricostruita dalla Polizia stradale della sezione di San Donà di Piave, conferma che a causare quel disastro sia stato il cinghiale che ha attraversato la carreggiata proprio mentre transitava una Mercedes con a bordo una coppia di tedeschi che non è riuscita ad evitare l'impatto. L'animale è morto, ma l'urto ha provocato la carambola di più veicoli tra lo svincolo di San Stino e quello di Portogruaro.

LE RESPONSABILITÀ

Ora si tratta di capire su chi ricadrà la responsabilità e quindi anche i risarcimenti alle vittime che sono rimaste ferite e si sono ritrovate con le auto distrutte. Autovie Venete ha già messo le mani avanti: «Non ci sono responsabilità della Concessionaria autostradale - fanno sapere - dai sopralluoghi svolti dalla polizia stradale è stato appurato che la recinzione che delimita l'autostrada non è stata danneggiata. Del resto i nostri controlli sono sistematici e le verifiche sulla recinzione che delimita l'autostrada sono costanti. Se il personale nota dei danneggiamenti si interviene subito per sistemare il recinto». Autovie venete precisa anche che «secondo i vigili del fuoco, intervenuti per i soccorsi, il cinghiale potrebbe essere arrivato attraverso il canale Loncon che si trova a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente». Per poi concludere che sono «dispiaciuti per quanto accaduto» e fanno «i migliori auguri di guarigione ai feriti, specie alla donna in serie condizioni», ma ritengono che «la concessionaria non abbia responsabilità e quindi - precisano da Autovie - non competono a noi i risarcimenti». Se davvero il cinghiale è piombato in autostrada attraverso il canale Loncon, subentra anche il genio civile, che ha competenza sul corso d'acqua, e quindi la Regione Veneto. «La Regione ha un'assicurazione per i danni causati dalla fauna selvatica - spiega l'assessore regionale ad Agricoltura, Caccia e Pesca Giuseppe Pan - in questo caso intervengono i periti che ricostruiscono la dinamica dell'accaduto e risalgono ad eventuali responsabilità». Sulla fauna ha competenze anche lo Stato, precisa Pan, lamentando che «le numerose richieste di aiuto attraverso il potenziamento della forestale e dell'esercito sono rimaste sempre inascoltate». Così come ritiene insufficiente il piano di contenimento dei cinghiali che prevede l'abbattimento di 8-10mila esemplari l'anno. «Noi siamo per un abbattimento più intensivo - conclude l'assessore - se il governo e gli ambientalisti non impugnassero i nostri piani di gestione ci sarebbero sicuramente meno cinghiali per le strade».

L'APPELLO DEI CACCIATORI

«Quello degli animali selvatici è un problema che conosciamo benissimo - spiegano i cacciatori del Circolo La Civetta di Portogruaro - da tempo poniamo all'attenzione delle autorità la necessità del contenimento della specie. Sono animali che arrivano dal vicino Friuli Venezia Giulia, spesso lungo i corsi d'acqua. I cinghiali vivono in branchi e si riproducono velocemente creando nuovi gruppi che invadono le nostre campagne, ma arrivano anche vicino ai paesi». I cacciatori sono abilitati all'uccisione degli animali selvatici, abilitazione ottenuta a Pordenone che però non viene riconosciuta nel territorio veneto.

Marco Corazza

