L'INCHIESTA

VERONA Adesso la poltrona che vacilla a Verona per il caso Citrobacter è quella di Francesco Cobello, il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria che gestisce i due grandi ospedali veronesi di Borgo Roma e di Borgo Trento. Anzi, quella del commissario Cobello, perché la sua nomina sarebbe scaduta a dicembre 2019, ma è stata prorogata di un anno, a dicembre 2019, con un decreto dal presidente della Regione Luca Zaia. E questo, due mesi dopo che sui giornali, attraverso le denunce a inizio novembre 2019 di Francesca Frezza, la mamma di Nina una delle piccole vittime, era già scoppiato il caso Citrobacter che ha ucciso quattro neonati e ne ha infettati altri 96 in due anni nell'Ospedale della Donna e del Bambino di Verona. Venerdì sera è stato proprio Cobello a firmare la lettera di sospensione, poco dopo le 23, del direttore sanitario Chiara Bovo, della direttrice medica ospedaliera per le funzioni igienico-sanitarie e di prevenzione, Giovanna Ghirlanda, e del direttore dell'Unità operativa di Pediatria dell'ospedale della Donna e del bambino di Borgo Trento, Paolo Biban.

I PROVVEDIMENTI

Sospensioni che sono scattate ieri mattina, «in via cautelare secondo condizioni contrattuali», per i tre medici, ed arrivate dopo la relazione della Commissione ispettiva regionale, consegnata martedì 1° settembre che ha chiarito come il batterio killer nell'ospedale veronese sarebbe uscito dall'acqua del rubinetto del reparto di Terapia intensiva neonatale. Una relazione a cui, poche ore prima, poco dopo le 20, sempre Cobello ha cercato di rispondere con cinque fogli nei quali «si sottolinea che viene utilizzato quasi esclusivamente latte già fornito dalle aziende produttrici in forma liquida, per il quale non viene richiesta nessuna manipolazione da parte degli operatori, e solo occasionalmente si utilizza latte in polvere reidratato per particolati esigenze del neonato: in questo caso non viene utilizzata acqua potabile presa dal rubinetto, ma acqua minerale in bottiglia».

Poche ore dopo, probabilmente ancora una volta spinto dalla regione (il governatore Zaia da giorni chiedeva provvedimenti disciplinati per quanto avvenuto), Cobello firma le tre sospensive. Il tutto, attendendo l'indagine della Procura, dove già si prospetta finiranno, oltre ai camici bianchi e ai manager dell'azienda ospedaliera, chi ha progettato e realizzato quel reparto, l'Ospedale della donna e del bambino inaugurato nel marzo 2017, con però i rubinetti in cui è stato trovato il Citrobacter in Terapia intensiva neonatale che non avevano i filtri antibatterici, installati solo a luglio di quest'anno. E poi anche i fornitori, da quelli del latte a quelli dell'acqua, perché le ipotesi sono tutte aperte. Ma la prima posizione in discussione è quella di Cobello.

LA POLEMICA

E qui entra in gioco la politica, con il centrosinistra che punta contro Cabello: «I primi provvedimenti disciplinari per il personale dell'ospedale Borgo Trento non bastano, Zaia è il responsabile della sanità veneta e deve assumersi le proprie responsabilità quando avvengono casi di malasanità come questo, anche mettendo in evidenza nomine del tutto discutibili come quella di Cabello e chiedendo scusa alle famiglie colpite da questa tragedia».

E, dopo le polemiche e gli insulti, sui social sono apparse vere e proprie intimidazioni con minacce di violenze fisiche e di morte contro i sanitari. Un clima da «caccia alle streghe» stigmatizzato dall'Ordine dei medici, che esprime vicinanza alle famiglie e condanna «il giustizialismo». Pure l'ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, ed ex assessore regionale alla sanità, è intervenuto contro la decisione di sospendere i medici, perché «soddisfa solo le esigenze di togliere dalla campagna elettorale un argomento strumentalmente utilizzato da chi critica la Regione per la gestione della sanità. Non è giusto - ha spiegato - adottare misure sospensive nei confronti di medici dell'azienda ospedaliera prima che siano accertate loro effettive, precise e personali responsabilità».

Massimo Rossignati

