L'INCHIESTA VENEZIA Tutti i Comuni dovrebbero essersi attrezzati per accettare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAVENEZIA Tutti i Comuni dovrebbero essersi attrezzati per accettare i biotestamenti, ma i numeri sono ancora contenuti. Un po' per mancanza di informazione, un po' perché non esiste un reale collegamento tra le disposizioni del paziente e le aziende sanitarie. Quindi in mancanza di una persona di fiducia che vada a recuperare l'atto sottoscritto all'ufficio di Stato civile del Comune di residenza, la volontà del paziente rischia di rimanere ignorata dai medici. «L'utilizzo degli uffici comunali per depositare il testamento...