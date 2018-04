CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAVENEZIA Credereste ad una finanziaria che vi promette interessi del 25%, in tempi di rendimenti medi da zero virgola? O ad un promotore che vi garantisce di saper prevedere l'andamento di tutti i mercati, tanto da poter speculare al rialzo e al ribasso? Oppure a un broker che vi assicura guadagni fino al 45%, se sostenete in un progetto di ricerca per creare un modello computerizzato di cervello umano? Eppure ci hanno creduto in migliaia a Nordest: negli ultimi vent'anni di cronache giudiziarie, abbiamo contato almeno una ventina di...