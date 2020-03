L'INCHIESTA

ROMA Pressioni per velocizzare i procedimenti amministrativi e perché il Consiglio Comunale di Palermo approvasse velocemente le variazioni al piano regolatore generale. Modifiche che avrebbero consentito di costruire centinaia di case in ex aree industriali. Una montagna di denaro, che ingolosiva imprenditori, dirigenti comunali, politici, professionisti, impegnati a spartirsi guadagni illeciti lucrando sugli affari edilizi. Ora, sette persone sono finite ai domiciliari con l'accusa di corruzione. Tra loro c'è il capogruppo del Pd Giovanni Lo Cascio - subito sospeso dal partito -, e quello di Iv Sandro Terrani. Il gip di Palermo parla di un vero e proprio comitato d'affari. Con pubblici amministratori che avrebbero messo al servizio di interessi privati la loro attività in cambio di soldi. E con consiglieri comunali disposti a tradire il loro mandato per favorire professionisti senza scrupoli. E poi c'erano i costruttori, disposti a pagare per poter realizzare centinaia di immobili senza rispettare la legge.

LA POLITICA

L'inchiesta della Guardia di finanza e dei carabinieri travolge la politica. Il sindaco Leoluca Orlando convoca una conferenza stampa, difende le scelte dell'amministrazione, mentre il prefetto sospende i due consiglieri di maggioranza coinvolti. L'ex vicesindaco Emilio Arcuri, che non è indagato ma ha collaborato con uno dei dirigenti sotto inchiesta, revoca la disponibilità a tornare in Giunta, atto che si sarebbe dovuto formalizzare la prossima settimana.

Il fascicolo della Procura di Palermo è stato aperto dopo la denuncia di un funzionario comunale che si era accorto degli interessi illeciti su alcuni progetti edilizi. Ma ci sono anche le rivelazioni di uno degli ultimi pentiti di mafia: Filippo Bisconti, boss di Belmonte Mezzagno, costruttore. Dagli accertamenti è emerso che nel 2016 l'architetto Fabio Seminerio - arrestato - avrebbe presentato per conto di alcuni imprenditori tre progetti per la lottizzazione di aree industriali dismesse del Comune di Palermo e per la realizzazione di 350 unità abitative di edilizia sociale residenziale convenzionata.

LE DEROGHE

Per derogare al piano regolatore generale era necessario che il Consiglio Comunale attestasse il pubblico interesse delle iniziative. A curare l'istruttoria sulle proposte di deliberazione, Mario Li Castri, all'epoca a capo dell'Area Tecnica del Comune. Anche lui è finito in manette, era già stato condannato per lottizzazione abusiva. C'era una situazione di incompatibilità evidente: Li Castri era stato socio in affari di Seminerio. Nonostante questo avrebbe rilasciato parere favorevole, pur in mancanza di alcuni requisiti di ammissibilità in materia di edilizia convenzionata. In cambio, dagli imprenditori Francesco La Corte e Giovanni Lupo, interessati all'approvazione dei piani, avrebbe ottenuto la promessa di assegnare a Seminerio la direzione dei lavori. L'architetto avrebbe poi girato a Li Castri una parte dei profitti incassati dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tre proposte. All'affare avrebbe partecipato anche Giuseppe Monteleone, ex dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive: si sarebbe occupato di curare la delibera relativa all'ex area industriale di via San Lorenzo.

I consiglieri comunali arrestati, invece, in cambio di incarichi ad amici e parenti e mutui a tassi agevolati, si sarebbero spesi per velocizzare la calendarizzazione e l'approvazione delle proposte di costruzione in deroga al piano regolatore. Il 7 novembre 2019, il Consiglio Comunale espresse comunque parere contrario. Le parole del gip nell'ordinanza sono durissime. Parla di un «inquietante contesto criminoso» e sottolinea «la naturalezza con cui i protagonisti della vicenda addivengono a continui e reiterati accordi corruttivi, vedendo nello strumento illecito un passaggio obbligato per il compiuto svolgimento delle rispettive attività professionali».

