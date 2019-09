CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAPIOVE DI SACCO Una diagnosi clamorosamente errata le ha provocato un grave decadimento fisico e fortissimi sintomi depressivi. Ora la 66enne cantante Marisa Sacchetto pretende di essere risarcita. Ed è passata al contrattacco presentando un esposto alla Procura della Repubblica e citando per danni davanti al giudice civile l'Ulss 6 Euganea. L'artista piovese, famosa per la lunga produzione discografica in quindici anni di carriera e per le copertine patinate sul mensile per eccellenza dedicato al pubblico maschile, è stata vittima...