VENEZIA La bandiera pentastellata torna idealmente a sventolare sul Canal Grande, ma sul territorio restano le frizioni all'interno del partito. M5s è riuscito a rientrare nell'assemblea legislativa, grazie alla diversa interpretazione della legge elettorale operata dalla Corte d'Appello: un'impresa a cui hanno concorso anche i giuristi coinvolti dagli esponenti al Governo, ma che a queste latitudini è stata salutata con una vistosa freddezza. Basti leggere lo stringato comunicato del Movimento 5 Stelle Veneto, tante maiuscole e nessuna emozione: «Erika Baldin è stata proclamata Consigliera Regionale. Rappresenterà il Movimento 5 Stelle Veneto a Palazzo Ferro Fini. Auguriamo a Lei, buon lavoro». Punto.

In confronto ha espresso molto più entusiasmo il blog del Movimento a livello nazionale: «Nel cielo del Veneto tornano a risplendere le 5 stelle. Come ha sempre ricordato Beppe Grillo sin dal 2009, basta un solo portavoce nelle istituzioni per portare le istanze dei cittadini e idee nuove e rivoluzionarie». L'organo ufficiale di M5s ha citato espressamente sia la rieletta Baldin che il candidato presidente Enrico Cappelletti, il quale però ha rilanciato il post senza nominare la candidata che l'aveva sfidato alle primarie e che l'ha battuto nelle preferenze, preferendo rimarcare la battaglia giudiziaria contro l'iniziale esclusione: «Abbiamo continuato a lottare. Ed un risultato l'abbiamo portato a casa. Oggi ha vinto la democrazia e spero che questo possa rappresentare un nuovo inizio. Ripartiamo da qui, con umiltà, abbiamo molto lavoro da fare».

Di questo è consapevole anche la stessa Baldin, che nelle ultime settimane ha ripetutamente evidenziato «il mancato radicamento sul territorio» e «l'abbandono da parte dei parlamentari, ad eccezione del ministro Federico D'Incà». In queste ore la riconfermata consigliera ha ricordato via social le «oltre duemila preferenze» ottenute, una sottolineatura che è stata letta come una risposta ai mugugni di chi avrebbe preferito altri rappresentanti, arrivati però tutti alle sue spalle. Eloquente lo scambio di stilettate fra due attivisti sulla sua pagina Facebook. Uno la punge: «Sarebbe stato elegante se avessi dato/ceduto il posto a Enrico Cappelletti». Ma un'altra ribatte: «Bella questa! Ha preso quasi 5 volte i voti di Cappelletti». Per ora Baldin evita di rinfocolare le polemiche e promette un impegno trasversale: «Sarò portavoce delle battaglie del Movimento 5 Stelle e di tutti i cittadini che troveranno in me sempre un punto di riferimento». Fra i suoi ormai ex colleghi, ha rotto il silenzio Manuel Brusco, per annunciare la rielezione della chioggiotta e assicurare a sua volta: «Il mio impegno non finisce qui e sarò sempre pronto a dare voce a chi non ne ha».

Angela Pederiva

