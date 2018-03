«L'ex della Mala resti in carcere, anche se malato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA L'ex affiliato alla Mala del Brenta dovrà rimanere in prigione e non potrà tornare ai domiciliari, nonostante sia gravemente malato. La complicanza che potrebbe derivare dalla patologia di cui soffre, «anche se si verificasse presso l'abitazione, avrebbe una tale repentinità da impedire comunque al ricorrente di giungere in tempo utile in una sala operatoria». È quanto si legge nella sentenza con cui la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del padovano Ercole Salvan (in foto) contro l'ordinanza con cui il Tribunale...