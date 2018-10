L'ex bandito abbraccia il carabiniere: pace dopo 40 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAMESTRE Un abbraccio che vale più di mille discorsi tra l'ex bandito della mala del Brenta e l'ex maresciallo dei carabinieri di Legnaro che lo ha perseguitato per una vita. «Ma sempre con grande correttezza. Certo, Giovanni Soldano non mollava mai l'osso. Ogni mattina alle 8 mi suonava a casa e mi diceva: Ma lei oggi, Pastore, non va a lavorare? E come fa a vivere alla grande? Da dove prende i soldi? Ogni mattina. Un giorno mi ha fermato quattro volte nel giro di due ore. Non ne potevamo più. Al punto che gli abbiamo confezionato...