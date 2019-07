CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOVENEZIA Le teste di veneziani e turisti questa sera alle 23.30 saranno tutte rivolte verso il cielo. Tutti pronti a godersi lo spettacolo dei foghi che la notte famosissima propone ogni anno in memoria di quella peste che nel 1575-1577 flagellò Venezia. E proprio gli sguardi rivolti al cielo quest'anno non potranno che far riferimento anche alla luna, dato che la fatalità ha voluto che si concelebrasse il 50° dallo sbarco sulla Luna. Per questo motivo Parente Fireworks, azienda polesana leader del settore degli spettacoli...