L'EVENTOVENEZIA La notte bianca delle chiese. Un'idea nata a Belluno un paio di anni fa e che ora ha contaminato l'intera Italia. In totale sono diciotto le diocesi che partecipano a livello nazionale, coinvolgendo quaranta chiese con centinaia di eventi. L'appuntamento per tutti è venerdì 8 giugno: in quest'occasione le chiese rimarranno aperte per l'intera notte accogliendo i visitatori e offrendo loro tour guidati, concerti, spettacoli teatrali e reading. Un'iniziativa a metà tra il sacro e il profano. È infatti un'occasione per...