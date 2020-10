L'EVENTO

VENEZIA L'ordine di sollevare il Mose arriverà questa mattina alle 6 dal commissario straordinario al Mose, Elisabetta Spitz, insieme con il provveditore alle Opere pubbliche Cinzia Zincone. Con una probabilità del 99,9 per cento saranno confermate infatti le previsioni del Centro Maree del Comune di Venezia che ipotizzano un picco per mezzogiorno tra i 135 e i 140 centimetri.

Ragion per cui scatterà l'ultima fase della procedura di emergenza, non più reversibile: le squadre dei tecnici, del resto, sono al lavoro dalla notte scorsa perché tutto fili liscio. Anzi, per tutta la settimana sono proseguiti i test, perché si tratta della prima prova in condizioni meteomarine avverse. Finora i comportamenti delle barriere sono stati testati solo quando l'acqua era in una fase di morto, cioè con la minima escursione tra la marea massima e la minima.

LE PROCEDURE

Oggi si aggiungeranno lo scirocco, il vento e la pioggia. Le procedure software non cambiano, la tecnologia governa tutta la manovra: quello che potrà cambiare è il comportamento delle paratoie prima di raggiungere l'angolazione di 42 gradi prevista per separare l'acqua del mare da quella della laguna, in ragione della diversa pressione che eserciteranno le onde di marea. «Sarà un test importante - annuncia il provveditore Cinzia Zincone - comunque vada: dovremo capire come si comportano le paratoie con le condizioni che registreremo in termini di vento, velocità della corrente, altezza della marea. Che ci serviranno per il futuro».

Il test sarà comunque ripetuto il 9 ottobre, giorno in cui era comunque previsto il sollevamento contemporaneo in tutte e quattro le bocche di porto. «Si badi bene che però ci aspettiamo comunque un allagamento della Piazza San Marco, di circa 110 centimetri - prosegue il provveditore - perché in questo momento chiudere il Mose su una previsione di 130 significa comunque averne 110 nelle parti più basse della città. E testeremo anche questo».

LA SALVAGUARDIA

Uno dei temi su cui si è dibattuto in questi mesi è la quota di salvaguardia che il commissario Spitz ha indicato come provvisoria a 130, misurata alla Punta della Salute, finché il Mose non sarà finito. Per scendere a 110 a regime, cioè la quota indicata dal Comitatone. Ma al momento di mettere in funzione la grande macchina si sono generate delle incomprensioni sulle misurazioni. Ovvero: a che quota si inizia materialmente a sollevare il Mose, posto che sei ore prima del picco massimo a 130 viene attivata l'emergenza? «Se voglio difendere Venezia dai 130 centimetri devo iniziare le procedure almeno un paio di ore prima dell'orario previsto. Anche sul valore della quota, poi, la prova sarà importante per capire se va bene o possa essere aggiustata. Per ora il 130 è quella ritenuta ottimale, ma solo quando potremo valutare gli effetti concreti potremo discutere».

Quindi se le barriere ci impiegheranno 50 minuti, come nell'ultimo test di settembre, si arriverà a chiudere quando l'acqua ha raggiunto i 115 in mare, che è più o meno il livello che rimane anche in città, tra i vari assestamenti. «Saranno informazioni preziosissime - prosegue Zincone - ci auguriamo che tutto vada per il verso giusto e anche se dovesse accadere l'imprevisto ci servirà come dato per aggiustare il tiro».

Raffaella Vittadello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA