L'ESTRAZIONE VENEZIA Il primo simbolo a comparire sulla scheda elettorale, che

L'ESTRAZIONEVENEZIA Il primo simbolo a comparire sulla scheda elettorale, che i veneti si troveranno in mano domenica 26 maggio per eleggere il Parlamento Europeo, sarà il simbolo di Europa Verde. È l'esito dell'estrazione di ieri mattina nella sede della Corte d'Appello di Venezia dove, alla presenza del presidente Mario Bazzo, è stato composto l'ordine della scheda elettorale delle Europee per la II circoscrizione Italia Nord Orientale. Detto di Europa Verde, a seguire sono stati sorteggiati i simboli di Lega-Salvini, Giorgia...