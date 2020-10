L'ESAME

VENEZIA E se il Movimento 5 Stelle scippasse uno scranno alla lista Zaia Presidente? A uscire dal consiglio regionale del Veneto sarebbe Roberta Vianello e ad entrare sarebbe Erika Baldin. La poltrona in ballo, infatti, è quello del collegio provinciale di Venezia. Non solo: pure a Treviso inizia a traballare uno scranno di Zaia Presidente anche se in questo caso a favore non dell'opposizione, ma della Lega. Questione di ore e si saprà come andrà a finire: l'Ufficio centrale della Corte d'appello dovrebbe infatti finire i suoi lavori e proclamare gli eletti nella giornata di oggi o, più facilmente, domani, anche se poi c'è sempre il rischio di ricorsi al Tar. Il condizionale, però, è d'obbligo perché si stanno accumulando memorie e contromemorie.

LA CONTROMEMORIA

Ieri mattina la lista Zaia Presidente, tramite il suo rappresentante, il deputato Giuseppe Paolin, ha depositato una memoria in Corte d'appello con la quale si contesta l'impostazione avanzata dal M5s. Va ricordato che il Movimento 5 Stelle è stato escluso dal consiglio regionale, non ha avuto alcun seggio, perché la lista si è fermata al 2,69%, mentre per legge bisogna superare la soglia di sbarramento del 3%. La contestazione del M5s, che raccontano essere ampiamente supportata a livello governativo, è che il candidato presidente Enrico Cappelletti ha ottenuto il 3,25% ed essendo la coalizione composta da una sola lista la soglia deve intendersi raggiunta. «Nel caso di una unica lista - aveva spiegato Cappelletti - la volontà dell'elettore di estendere a tale lista il voto al candidato presidente (salvo il caso di voto disgiunto), è più che evidente. Questa interpretazione deve essere fatta prevalere rispetto ad altro tipo di criterio. È il principio di salvaguardia della volontà dell'elettore che deve prevalere». La lista Zaia Presidente con la contromemoria presentata ieri ricorda invece che la legge è chiarissima: è la lista che deve superare la soglia di sbarramento. E se si vuole contestare la norma, la sede deputata non è l'Ufficio centrale elettorale della Corte d'appello, semmai la Corte costituzionale. Il risultato di queste produzioni documentali è che il verdetto atteso per ieri è stato rinviato.

TREVISO

In ballo c'è anche un altro conteggio, in casa della maggioranza, a Treviso: il seggio della lista Zaia Presidente inizialmente assegnato a Stefano Busolin e, dopo il riconteggio in Tribunale, attribuito a Nazzareno Gerolimetto per una manciata di schede, ora torna a essere ballerino. La vicenda - che riguarda i migliori resti - non è stata ancora risolta e potrebbe coinvolgere la lista della Lega.

PD

Ieri, intanto, si è nuovamente riunito il neoeletto gruppo consiliare del Partito Democratico. «La volontà è di fare squadra - hanno detto Annamaria Bigon, Vanessa Camani, Jonatan Montanariello, Giacomo Possamai, Andrea Zanoni, Francesca Zottis - Abbiamo anche condiviso, proprio nell'ottica del rispetto delle altre minoranze, di attendere l'incontro con gli altri gruppi consiliari prima di rendere note le nostre scelte. Ma non saranno gli organigrammi, pure importanti, a qualificare la nostra azione politica. Tradurre immediatamente in proposte di legge le grandi questioni che hanno animato la nostra campagna elettorale sarà il primo impegno sul quale vogliamo misurare Zaia e la sua giunta».

Alda Vanzan

