L'EMERGENZA

VENEZIA Sarà sperimentale, sarà incompleto, ma per la terza volta, e per due giorni consecutivi, il Mose ha tenuto all'asciutto Venezia da un'acqua alta che doveva toccare, secondo le previsioni, i 130 centimetri alle 11 della mattina. L'acqua in realtà si è fermata a 117, fuori in mare, a causa di una rotazione del vento dal quadrante di bora, ma ormai cambiava poco. L'ordine di sollevare le paratoie è partito nel cuore della notte, quando, sei ore prima del picco di marea, le previsioni incrociate tra Cnr Ismar, Ispra e Centro Maree del Comune di Venezia davano la possibilità di raggiungere una quota tra i 125 i 130 centimetri anzichè i 110 previsti il giorno prima. Alle 7.05 sono iniziate le operazioni e alle 8.30 circa in laguna c'erano solo tra i 45 e i 50 centimetri di acqua. Meglio azionarle prima, spiegano i tecnici, per mantenere un livello basso all'interno: la laguna assomiglia a un catino, meno acqua c'è, meno rischioso è di creare effetti di onda quando il liquido viene scosso dal vento.

Ed ecco, nelle foto qui accanto, le immagini dall'alto delle barriere gialle alzate, viste dall'elicottero del Roan della Guardia di Finanza (il film del sorvolo sul sito gazzettino.it): nella prima foto (1) si vede un particolare della bocca di porto del Lido, sullo sfondo la pista dell'aeroporto Nicelli, e ancora dietro Venezia. Nella seconda (2) l'intera schiera di Lido e Treporti, suddivisa dall'isola artificiale realizzata dal Consorzio Venezia Nuova. Nella terza foto (3) Chioggia, sullo skyline i palazzoni di Sottomarina. Nella quarta (4), infine, l'ampiezza della bocca di porto di Malamocco. A destra si vede la conca di navigazione, al centro di tante polemiche, e sopra la lunata che protegge dallo Scirocco. Immagini con il sole, spuntato a metà mattina, dopo la burrasca del giorno precedente. Ieri, il sistema di allertamento con le sirene non è stato messo in funzione a Venezia, ma è stato inviato un messaggio sms agli abbonati al servizio del Centro Maree in cui si avvertiva che il Mose sarebbe stato azionato. In compenso è stata posata - inutilmente, e poi riaccatastata - tutta la rete delle passerelle che in caso di acqua alta consentono il passaggio nei punti più critici. A Chioggia, invece, hanno suonato anche le sirene, come se niente fosse, anche se la città è rimasta completamente all'asciutto.

Le paratoie sono state poi riabbassate verso le 14, con gradualità, nel momento in cui il livello da una parte e dall'altra era in equilibrio.

E per questa mattina, invece, giornata di acqua alta solo a 105, bisognerà tornare agli stivali di gomma.

Ma quanto è costato il salvataggio di questi giorni? Solo a consuntivo sarà possibile quantificare i due giorni di movimentazione: il personale delle squadre è sempre lo stesso ed è stato sottoposto a turni molto pesanti, per cui oltre allo straordinario della forza lavoro c'è da mettere in conto il servizio di vigilanza continua alla bocche di porto, e soprattutto il costo di fornitura dell'energia: ogni barriera richiede una fornitura di 2MW. Ragion per cui i costi per ogni movimentazione possono arrivare anche a 300 mila euro. Ma i dati precisi si sapranno solo fra qualche giorno

Raffaella Vittadello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

