L'EMERGENZA

PORDENONE Dall'inizio del nuovo secolo, le valli della montagna pordenonese (l'area va dal confine con il Veneto segnato dalle Dolomiti friulane e bellunesi) hanno perso circa mille abitanti, un settimo della popolazione. Secondo le proiezioni dell'Istat, nel 2040 i paesi meno densamente abitati (Barcis, sulle sponde di un lago turistico, conta appena 244 residenti) saranno sull'orlo dell'abbandono. La Carnia, un complesso di vallate montane in provincia di Udine dalla forte connotazione identitaria, si stima possa perdere 8mila abitanti nei prossimi 20 anni. Oggi ne conta 37mila.

Dai numeri al titolo è un attimo: la montagna friulana si sta spegnendo. E come dessert di un pasto già duro da digerire ecco serviti i dati relativi al reddito imponibile medio: in Valcellina (Pordenone) si ferma a 15.480 euro l'anno e non ci sono comuni montani che superano i 20mila euro. Gallerie e salite portano dalla pianura benestante alla fascia più povera della regione, che per sopravvivere avrebbe bisogno di un'iniezione non di impalpabile fiducia, ma di lavoro.

È per questo, muovendosi dai numeri dell'emergenza, che la Regione Friuli ha varato un piano per salvare la fascia montana. Supportato (per ora) da 800mila euro, punta a trattenere nelle valli i protagonisti del futuro, quei giovani che rappresentano i globuli rossi in fuga da una ferita aperta. L'arma scelta è un insieme di incentivi in vigore dal 1° gennaio per favorire innanzitutto la nascita di nuove imprese agricole e forestali.

IL SISTEMA

Gli imprenditori al di sotto dei 41 anni che vorranno avviare un'impresa agricola o forestale oppure rilevarne una nei comuni montani potranno farlo praticamente gratis. Ad aiutarli ci sarà la Regione, che pagherà dall'80 al 100 per cento dell'investimento. A condizione che i giovani imprenditori interessati risiedano almeno per cinque anni nei comuni oggetto del provvedimento. I contributi si riferiranno ai paesi economicamente svantaggiati di categoria B e C: sono in tutto 83, dal confine sloveno a quello veneto. Il finanziamento pubblico sarà a fondo perduto: si arriverà ad esempio a 20mila euro per le imprese produttive (quindi attività dedicate alla produzione e vendita di prodotti ortofrutticoli) e fino a 200mila per le imprese che si dedicano alla trasformazione dei prodotti stessi. Tra le spese che potranno rientrare nell'ambito della nuova normativa c'è un po' di tutto: dall'acquisto di terreni o macchinari, alle spese tecniche e di gestione. Basterà compilare la domanda in Regione. Il contributo coprirà anche l'acquisto dei terreni da parenti non in linea diretta.

LA STRETTOIA

«Se un imprenditore non rispetterà la regola dei cinque anni obbligatori di residenza in uno dei comuni svantaggiati - ha spiegato Stefano Zannier, assessore regionale all'Agricoltura - dovrà restituire tutti i soldi che ha preso. Solo chi per cause di forza maggiore chiuderà in anticipo l'attività potrà tenersi i contributi erogati sino a quel momento. Aiutando i giovani imprenditori a tornare ad investire nei comuni svantaggiati delle nostre valli - ha spiegato l'esponente della Lega - vogliamo dare un messaggio di base: vivere in montagna è ancora possibile. Non si deve per forza scappare, non è necessario migrare per trovare un lavoro. Vogliamo salvaguardare la ricchezza propria dei vecchi borghi e valorizzare soprattutto ciò che può dare la terra». Una volta ottenuti i primi riscontri, la Regione deciderà se rifinanziare la misura.

Marco Agrusti

