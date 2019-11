CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZACANALE D'AGORDO Sola, la montagna lo è sempre. Lontana dalle città e dal cuore dei governi, con i negozi, i servizi, le scuole, che slittano a valle come fossero frane. Ma c'è un paese, in Agordino, che è più solo degli altri. E si prepara a un inverno più duro del solito. Perché Carfon, ridente frazione di Canale d'Agordo, il paese di Albino Luciani, l'ultimo Papa veneto, non sta più a meno di un chilometro e mezzo da Canale, dov'è stato da sempre. Ora sta lontano, lontanissimo: tra le sue quaranta anime e il capoluogo,...