L'ELEZIONE

VENEZIA Sergio Berlato è da oggi parlamentare europeo. Il capogruppo in consiglio regionale e coordinatore veneto di Fratelli d'Italia prenderà possesso del suo scranno a Bruxelles il 10 febbraio, ma la decorrenza dell'elezione è oggi, a Brexit avvenuta. «Coerentemente con quanto già fatto in occasione della mia prima elezione al Parlamento Europeo, avvenuta nella primavera 1999, oggi (ieri, ndr) ho rassegnato le mie dimissioni dal consiglio regionale - ha detto Berlato - Continuerò a Bruxelles il mio impegno che si è interrotto nella primavera 2014 quando qualcuno mi impedì di ritornare al Parlamento Europeo perché avevo deciso di denunciare i ladri del Mose». «Rimarrò a Bruxelles - ha aggiunto - fino a quando il mio Partito mi chiederà di assumere altri ruoli a livello nazionale, non appena verrà riconosciuto il diritto agli italiani di poter tornare a votare».

Pare che Berlato sia intenzionato a ripresentarsi in Regione già la prossima primavera: lo schema - teorico - prevederebbe la sua rielezione al Ferro Fini, quindi le dimissioni da Bruxelles così da lasciare il posto a Elisabetta Gardini, una successiva candidatura di Berlato al Parlamento italiano quando ci saranno le Politiche. Intanto il suo posto a Venezia sarà preso da Joe Formaggio, sindaco di Albettone, che però dovrà optare tra la Regione e il Comune visto che le due cariche sono incompatibili. (al.va.)

