CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ELEZIONEVENEZIA Due schede di troppo nell'urna. A causa di questa irregolarità durante le operazioni di voto, ieri pomeriggio nell'aula di Palazzo Ferro Fini, è stato necessario ripetere la procedura di elezione dei rappresentanti regionali negli Esu, gli ex Enti (ora Aziende) per il diritto allo studio universitario. Secondo i primi riscontri, parrebbe escluso il tentativo di commettere brogli, peraltro inevitabilmente destinato ad essere prontamente scoperto, come in effetti è stato: resta da capire se si sia trattato di una...