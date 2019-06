L'eccellenza delle Università venete a un anno dalla laurea l'80% lavora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I RISULTATIVENEZIA Si riduce il tempo di attesa per trovare un'occupazione dei laureati italiani, performance che migliorano ulteriormente per i veneti. Il 69% dei laureati magistrali italiani a un anno dal conseguimento del titolo di studio lavora, percentuale che supera il 70% per chi è uscito dagli atenei veneti, con picchi che raggiungono anche l'80%. A svelarlo i dati elaborati dal rapporto 2019 AlmaLaurea che ha analizzato 640mila laureati di primo e secondo livello del 2017, 2015 e 2013 contattati rispettivamente a uno, tre e cinque...