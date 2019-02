«L'autonomia? Meglio trattare con Venezia che con Roma»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAVENEZIA Visti sotto il sole del Santo, i timori all'ombra della Madonnina sono eccessivi: «La nostra città ha 210.000 abitanti, la loro città metropolitana ne conta 3,2 milioni, per cui le relazioni con la Regione e con lo Stato sono inevitabilmente diverse. Ma personalmente non condivido questa paura di neo-centralismo. Non a caso al referendum sono andato e ho votato sì, convinto che l'autonomia differenziata sia una cosa positiva, purché non comporti divisioni nazionali. Ma qualche domanda avrei da farla anch'io». Sergio...