LA TRATTATIVA

VENEZIA Elezioni regionali, Forza Italia rassicura i leghisti veneti: «Per quanto ci riguarda l'autonomia nel programma di governo ci sarà, noi addirittura metteremo la parola autonomia nel nostro simbolo». È quanto afferma il veneziano Michele Zuin, coordinatore regionale di Forza Italia in Veneto. «L'accordo sull'autonomia - afferma Zuin - non sarà stato ancora firmato, ma posso assicurare il presidente Zaia e la Lega veneta che per quanto ci riguarda sull'autonomia non c'è alcun problema. È da mesi che gli amici leghisti dicono che se nell'accordo di governo non ci sarà il riconoscimento di particolari forme di autonomia alla Regione allora non ci sarà l'alleanza di centrodestra. Beh, ora che a livello nazionale si è deciso di correre tutti assieme, posso assicurare che la questione posta da Zaia è da noi condivisa. Anzi, Forza Italia rilancia: oltre al fatto che il referendum sull'autonomia l'avevamo proposto noi in consiglio regionale nella scorsa legislatura, faremo anche un richiamo all'autonomia sul simbolo con cui ci presenteremo alle elezioni per dimostrare che questo è quanto pensiamo e vogliamo. E - ha aggiunto Zuin - non c'è problema neanche a livello nazionale perché si tratta di autonomia differenziata: alcune regioni, come il Veneto, potranno chiedere più competenze, altre potranno chiederne meno. Lo stesso presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha detto che l'autonomia è un valore che qualifica l'unità nazionale».

L'AUT AUT

Il governatore Zaia, però, anche ieri ha ribadito: «In Veneto l'autonomia resta la conditio sine qua non per la coalizione». Sul fronte degli accordi nel centrodestra Zaia ha spiegato di «non averne parlato ancora con nessuno». Del resto, ha aggiunto, «non si sa ancora quando si andrà a votare: ho sentito parlare di election day, bene, ma è imbarazzante che non sia ancora stata fissata la data delle elezioni. E comunque io non mi sto occupando di elezioni, poco ma sicuro».

LA DISTANZA

Nella Lega, però, si continua a coltivare il sogno della corsa solitaria, soprattutto senza i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Non è un caso che nelle chat dei leghisti veneti circoli in queste ore un video in cui la leader esprimeva «perplessità» sull'autonomia, sottolineando di essere «non a caso a capo di un partito che si chiama Fratelli d'Italia» e che se le Regioni chiedono meno autonomia allora «l'Italia sarà più forte», fino ad affermare: «Non ci salviamo con la rincorsa all'egoismo locale di una o dell'altra regione». In consiglio regionale del Veneto, riunito ieri, questo video è stato interpretato dai leghisti come l'ulteriore prova che è meglio correre da soli, senza altri alleati. Ma la Lega, da sola, non riuscirebbe mai ad avere i voti in Parlamento per far passare l'autonomia ed è per questo che chiede la firma di un patto. Patto, però, che ancora non c'è.

Al.Va.

