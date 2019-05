CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AUDIZIONEVENEZIA Raccontano che dalle parti di Vicenza, dove per decenni dai rubinetti sono usciti veleni e adesso la gente si fa controllare il sangue per cercare di capire a quali danni è andata incontro, i figli dei dipendenti di Arpav vengano insultati dai compagni di classe. Bambinetti delle elementari che accusano i vicini di banco di avere padri o madri avvelenatori.Il nuovo capitolo del più grande scandalo di inquinamento ambientale del Veneto riguarda l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Arpav, appunto. Che dopo la...