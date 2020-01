L'AUDIZIONE

VENEZIA «I veneti dicono che la misura è colma», fa sapere il governatore Luca Zaia a deputati e senatori, concludendo la sua audizione in commissione bicamerale per le Questioni Regionali sull'autonomia differenziata. Pare finita lì, ma dopo essere stato incalzato soprattutto dai parlamentari della sua terra, il leghista riprende la parola e aggiunge anche dell'altro a proposito dei Livelli essenziali di prestazione, gli indicatori dei servizi che vanno garantiti su tutto il territorio nazionale e che devono accompagnarsi all'attuazione della riforma, uno dei nodi attorno a cui si è avviluppata la trattativa con il Governo. «Si può firmare l'intesa senza avere già i numeri dei Lep, in maniera tale che poi i Lep arrivano», spiega il presidente del Veneto con un sorriso sornione: «Ho parlato con gli ex amministratori di Sose, e non so se dico una cosa che non debbo dire, ma mi hanno detto che c'è tutto ed è tutto a posto, basta che qualcuno vada a tirare fuori le carte...».

TUTTO FERMO

Il colpo di scena si materializza di prima mattina, con il riferimento di Zaia alla Spa Soluzioni per il sistema economico, società fondata dal ministero dell'Economia e dalla Banca d'Italia anche per determinare i fabbisogni standard. «Non so se è così mette le mani avanti il governatore però abbiamo un veneto in Sose e prima ne avevamo un altro...».

Pare di capire che quest'ultimo sia il veneziano Giampietro Brunello, già amministratore delegato di Sose, mentre l'altro sia il conterraneo Marco Stradiotto, che però è un tecnico. Il fatto è che l'ultimo dossier sul tema risale giusto a tre anni fa ed è una fotografia delle funzioni erogate attualmente, dunque non riguarda le 23 materie oggetto del negoziato, come si può leggere sul sito web della società: «Il 31 gennaio 2017 si è conclusa la fase di ricognizione dei livelli delle prestazioni che le Regioni a Statuto Ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi». Da allora, è rimasto tutto fermo, perché nessun provvedimento parlamentare o governativo ha dato applicazione ai Lep e dunque incaricato Sose di procedere con i relativi calcoli.

L'INGHIPPO

Zaia traduce l'inghippo così: «È come quando la mamma ti dice che è quasi pronto e tu sei già seduto a tavola. Il problema è che qua la tavola non è apparecchiata, mancano le posate e mancano i piatti, il mangiare c'è o forse non c'è...». Insomma, si naviga a vista. «Con il Governo giallorosso non vedo la luce in fondo al tunnel», interviene il forzista Dario Bond. «Beh, non è che la si vedesse con il Governo gialloverde», replica il dem Diego Zardini. Battuta di Zaia: «La luce in fondo al tunnel potrebbe essere anche un treno...».

Sul tema dei Lep, però, sembra profilarsi una disponibilità trasversale alla proposta del governatore veneto: «Se il problema è garantire che i Lep vengano applicati, lo mettiamo come articolo 1 dell'intesa: l'autonomia prende corpo non prima dell'applicazione dei Lep. Ma si arrivi subito alla firma». Concede infatti Zardini: «I Lep già ci sono in sanità (i famosi Lea, ndr.) e per molte altre materie non servono, per cui tutta questa preoccupazione che ho sentito in passato era al di sopra del dovuto. Magari però un numero inferiore di materie potrebbe aiutare convincere il Parlamento». Interviene l'ex ministro leghista Erika Stefani: «I Lep e le 23 materie sono tutti non problemi, perché stanno scritti in Costituzione. Il punto dolente è casomai il metodo di finanziamento dell'autonomia: cos'ha da dire su questo il mio successore Francesco Boccia?».

UN'ACCELERAZIONE

Bond, con i colleghi azzurri Marco Marin e Roberta Toffanin, domanda un'accelerazione proprio al ministro dem: «Dopo più di 800 giorni dal referendum, l'autonomia non arriva mai. È evidente che è un problema di volontà politica. Chiediamo con forza che il provvedimento venga portato immediatamente nelle aule parlamentari. E lì vedremo chi è per la responsabilità e l'efficienza del nostro Paese e chi invece vuole farlo stare nelle retrovie dello statalismo e dell'assistenzialismo». Concorda il centrista Antonio De Poli: «Basta giochini, in Parlamento capiremo chi è riformista e chi no».

Angela Pederiva

