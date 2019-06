CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AUDIZIONEVENEZIA Cortina 2021, il cronoprogramma per i Mondiali di sci sta procedendo regolarmente. E l'aspetto interessante è l'indotto che questo evento provocherà per Cortina, Belluno, tutta la montagna veneta: una cifra che si aggira sui 220 milioni di euro. Così Valerio Giacobbi, amministratore delegato della Fondazione Cortina 2021, ha relazionato ieri alla Sesta commissione del consiglio regionale del Veneto, rassicurando che il programma di lavoro per l'impiantistica è assolutamente rispettato. I ritardi sono semmai sul fronte...