CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ATTESAVENEZIA Una settimana per ottenere 44 voti. Una settimana per convincere la maggioranza dei membri del Cio, il Comitato internazionale olimpico, che il dossier di Milano-Cortina è migliore di quello di Stoccolma-Aare. E che è qui, nelle Alpi italiani, che devono essere disputati i Giochi invernali del 2026. È questa la settimana decisiva in vista del verdetto di lunedì 24 giugno, quando in Svizzera, a Losanna, si terrà la 134ma sessione del Cio con la votazione della città che ospiterà le Olimpiadi tra cinque anni. Il presidente...