L'ASSESSORE REGIONALEBELLUNO A tutto c'è un limite. Alla cafonaggine da vacanza, evidentemente no. O meglio: il limite ci sarebbe, imposto da leggi e regolamenti. Peccato che non ci sia (quasi mai) la possibilità di farli rispettare. La conseguenza sono immagini al limite del vergognoso, con i laghetti alpini presi d'assalto da orde di turisti in versione vandal-cafoni, con immondizie e rifiuti abbandonati en plein air (in barba all'atmosfera da natura incontaminata), con balneazioni improvvisate, grida e schiamazzi. Un esempio? Il laghetto...