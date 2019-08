CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPELLOVENEZIA Un post con un cuore, l'hashtag #unlikeeunpassoinpiuversolavittoria e un invito a cliccare quanto più possibile sulla foto per spingere avanti la nipote nel concorso di Miss Italia, che ieri sera ha visto sfilare 187 ragazze a Mestre per le prefinali. Cuore di zio e un tifo sfrenato per la nipote di 18 anni, non fosse che a cercare di fare il pieno di like è un sacerdote, don Roberto Donadoni, parroco di San Moisè, San Salvador e San Zaccaria a Venezia. Sua nipote Maria Grazia Donadoni è tra le 187 ragazze in gara alle...